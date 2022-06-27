В колумбийском городе Эль-Эспиналь во время корриды рухнул стадион. Погибли не менее пяти человек, еще 500 получили ранения.

Об этом пишет El Comercio.

Во время торжеств в честь праздника Сан-Педро одна из переполненных людьми лож рухнула на арену, на которой также находились люди.

На место происшествия выехали спасатели гражданской обороны, людям помогают эвакуироваться в безопасное место.

По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствовавшие на мероприятии.

По данным местных журналистов, бык, участвовавший в шоу корриды, сбежал с арены и вызвал панику на улицах города.

В соцсетях появилось множество роликов трагедии, снятых с разных ракурсов.

На видео хорошо видно, как часть конструкции рушится и, кто может, спасается бегством, кто-то пытается успокоить быков, а другие стремятся помочь раненым.

Ранее мы публиковали видео беспорядков на стадионе во Франции после вылета "Сент-Этьена" из высшего дивизиона чемпионата.

А также мы показывали видео, как в Минске среди ночи "устал" мост — он обвалился прямо на проезжую часть.