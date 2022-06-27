В Колумбии во время праздничной корриды рухнул стадион с людьми. Бык вырвался в город. Видео
В колумбийском городе Эль-Эспиналь во время корриды рухнул стадион. Погибли не менее пяти человек, еще 500 получили ранения.
Об этом пишет El Comercio.
Во время торжеств в честь праздника Сан-Педро одна из переполненных людьми лож рухнула на арену, на которой также находились люди.
На место происшествия выехали спасатели гражданской обороны, людям помогают эвакуироваться в безопасное место.
По данным гражданской обороны департамента Толима, среди пострадавших есть дети, женщины, мужчины и даже пожилые люди, присутствовавшие на мероприятии.
По данным местных журналистов, бык, участвовавший в шоу корриды, сбежал с арены и вызвал панику на улицах города.
В соцсетях появилось множество роликов трагедии, снятых с разных ракурсов.
На видео хорошо видно, как часть конструкции рушится и, кто может, спасается бегством, кто-то пытается успокоить быков, а другие стремятся помочь раненым.
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