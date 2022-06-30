Российский МИД вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт, чтобы выразить ей "решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти"

Об этом сообщается на сайте министерства.

В заметке уточняется, что Броннерт была вручена официальная нота, в которой говорится "о неприемлемости оскорбительной риторики" со стороны британских властей и распространения ими "заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия".

По всей видимости, речь идет о заявлениях Бориса Джонсона о том, что, будь Путин женщиной, он не развязал бы войну.

"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо - вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал", - заявил Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Путин в ответ на это напомнил, что Фолклендскую войну в 1982 году развязала именно женщина – предшественница нынешнего премьера Британии на этом посту Маргарет Тэтчер.