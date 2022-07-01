В российском Батайске уже неделю пытаются поймать крокодила. До конца не ясно, откуда сбежало полутораметровое чудовище, но оно пугает жителей города.

Об этом пишет местное издание 161.ru.

Ищут крокодила с 24 июня. Местная жительница сообщила, что видела животное в акватории канала в микрорайоне Авиагородок.

Полицейские опросили местных жителей, не пропал ли у кого крокодил. Но никто о пропаже не сообщил.

Ежедневно на местных водоемах дежурит казачья дружина и сотрудники МБУ, которые ищут крокодила с помощью тепловизора. Но безуспешно.

Местные жители провели свое расследование и пришли к предположению, что крокодил сбежал из соседнего поселка.

Напомним, на прошлой неделе после обвала стадиона для корриды в Колумбии бык вырвался в город. Трагедия произошла в городе Эль-Эспиналь. При обвале стадиона погибли не менее пяти человек, еще 500 получили ранения.

Во время торжеств в честь праздника Сан-Педро одна из переполненных людьми лож рухнула на арену, на которой также находились люди. По данным местных журналистов, бык, участвовавший в шоу корриды, сбежал с арены и вызвал панику на улицах города.