По данным Закарпатской таможни, за время действия "нулевой" растаможки в страну завезли больше всего машин из Европы марок Volkswagen и Škoda. Однако самым дорогим оказался Mercedes-Benz G63 AMG этого года выпуска. Об этом говорится на их странице в Facebook.

Так, цена самого дорогого автомобиля составляет около $220 тысяч. Известно, что владелец машины – бизнесмен из Днепропетровской области.

"Всего в зону деятельности Закарпатской таможни выпущено в свободный оборот 18 транспортных средств, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов США", - говорится в тексте.

Напомним, что ввозные пошлины и НДС на импорт власти отменили в начале войны.

Однако потом Верховная рада проголосовала за их возвращение. Мы уже писали, что значит возврат налогов на импорт. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что анализ данных таможенной статистики показал: многие товары, которые с начала войны завозили без налогов и пошлин, "не являются предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики".

Также мы писали, что накануне отмены льготной растаможки авто на въезд в Украину выстроилась очередь в 15 км.