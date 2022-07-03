В пятницу, 1 июля, исполнился ровно год с момента, когда в Украине разрешили продажу земли сельскохозяйственного назначения. Минагрополитики дало краткий отчёт об итогах работы рынка: за год зарегистрировано 88 тысяч сделок. При этом 50 тысяч сделок не были завершены из-за начала войны.

Статистику прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, война показала, почему крупные агрохолдинги (основа сельхозпроизводства в Украине) всегда скептически относились к теме покупки земли, развивая свой бизнес на основе аренды земли.

Причина этого - очень высокий страновой риск из-за враждебных отношений с крупнейшим соседом. В большую войну с Россией и крупномасштабное вторжение никто особо не верил, но крупные инвесторы такую теоретическую возможность держали в уме, строя свои планы по вложениям в Украину.

Если бы агрохолдинги скупили за огромные деньги землю, что они сейчас с ней делали? На захваченных территориях эта земля была бы полностью потеряна (по крайней мере на ближайшие сезоны). На не захваченных большой вопрос, что будет с урожаем и куда его продавать, если порты не разблокируют. И нужно ли вообще проводить новую посевную, если война продолжится, а экспорт из-за блокады портов не восстановится?

В таких условиях земля из актива превратилась бы в пассив, а большая часть вложений просто сгорела.

С арендой ситуация намного гибче. Максимум, что потеряли арендаторы на захваченных территориях, - это урожай уже посеянных озимых, складские запасы зерна, а также какое-то количество техники и элеваторов. А на не захваченных территориях можно смотреть, сколько сеять (в зависимости от понимания объёмов возможных продаж) и сеять ли вообще. Либо продать постепенно уже выращенный урожай, выйти в кеш и сидеть в нем до конца войны.

"Поэтому крупные сельхозпроизводители сейчас, мягко говоря, не сильно расстроены тем, что в силу законодательных ограничений не были допущены к началу купли-продажи земли", - говорится в публикации канала.

В августе прошлого года мы рассказывали, как заработал открывшийся рынок земли.

Ранее министр аграрной политики Николай Сольський в комментарии "Стране" сообщил, что приблизительно 2 миллиона тонн зерна Украина экспортировала в июне. При этом Россия украла у Украины ориентировочно от 500 до 800 тысяч тонн зерна на сумму 150-250 млн долларов.