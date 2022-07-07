Украинская авиакомпания МАУ подала в суд в канадской провинции Онтарио на Иран за сбитый два года назад пассажирский самолет.

Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода".

Двумя ответчиками в иске указаны Иран и Корпус стражей исламской революции указаны в иске двумя ответчиками. Авиакомпания через суд требует от Ирана выплатить компенсацию.

Напомним, что 8 января 2020 года в небе над Тегераном был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Погибли все, кто был на борту. Это 176 человек. Среди них 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.

Лайнер был поражен двумя ракетами, которые выпустил Корпус стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование).

Спустя два года "Страна" писала о том, что происходит после крушения - не последовало ни компенсаций, ни завершенного расследования, ни "Героев Украины" от президента.

В украинском МИД в этом году заявили, что Иран не хочет возмещать убытки за сбитый под Тегераном рейс МАУ.

Тем временем суд Канады присудил семьям погибших в самолете МАУ миллионы долларов компенсации.