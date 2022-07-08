Шведская компания Oumph! получила на фестивале "Каннские львы" престижную премию. Компания известна тем, что осенью 2021 года создала бургер с растительным мясом, которое на вкус напоминает человеческое.

По крайней мере, так утверждают повара. Как они узнали вкус человечины, неизвестно.

Веганская котлета состоит из сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и секретной смеси специй. По словам создателей, именно последняя придает бургеру тот самый вкус.

За креативный подход к продвижению растительного мяса Oumph! в июне получила на фестивале "Каннские львы" серебряную статуэтку в номинации Brand Experience and Activation ("Опыт бренда и его активация").

Ранее "Страна" писала, что в Украине официально признали борщ своим национальным блюдом.

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