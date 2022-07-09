В первый день Всемирных игр-2022 украинские спортсмены выиграли четыре награды в трех видах спорта. В их числе два "золота" и две "бронзы".

Первое "золото" для Украины завоевала 17-летняя София Гречко в подводном плавании. Она победила на дистанции 200 метров моноластом.

Еще одну золотую медаль Украине принесла каратистка Анжелика Терлюга. В финале весовой категории до 55 кг она одолела действующую чемпионку мира, египтянку Ахлам Юссеф - 1:0.

Бронзовой призеркой стала Анастасия Деревянко в пауэрлифтинге - она суммарно показала третий результат в легком весе, набрав 100,72 очка.

Еще одну "бронзу" завоевала Лариса Соловьева - также в пауэрлифтинге, но уже в среднем весе. На последних четырех Играх спортсменка была победительницей, на этот раз стала третьей.

После первого соревновательного дня Украина идет седьмой в медальном зачете. Лидирует Колумбия - 7 медалей (4 золотых, одна серебряная и 2 бронзовые).

Всемирные игры стартовали 7 июля в Бирмингеме (США). Они продлятся до 17 июля. Украину представляет 103 спортсмена в 19 дисциплинах.

Всемирные игры - это международные комплексные соревнования по видам спорта, которые не входят в олимпийскую программу, хотя и проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета.

Ранее мы писали о том, как 18-летняя жительница Сум Анастасия Курашвили стала чемпионкой мира по спортивной аэробике. На чемпионате мира по аэробике, проходящем в португальском Гимарайнше, Анастасия Курашвили показала чемпионское индивидуальное выступление. "Золото" Анастасии - историческое для Украины, поскольку ранее украинки не завоевывали золотые награды на мировых первенствах по аэробике.