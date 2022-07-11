Уже неделю ходят слухи, что в России вербуют на войну в Украине заключённых в тюрьмах. Сначала об этом написали российские оппозиционные СМИ, затем заявила украинская разведка.

Официально российская сторона это никак не комментировала.

Тем временем, по соцсетям распространяется видео из российской тюрьмы, как утверждается, агитации заключённых ехать на войну. На видео мужчина показывает на группу людей и говорит, что они едут: "то ли красть, то ли воевать".

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.