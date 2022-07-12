Чернобыльская АЭС перешла из московского в парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

В начале июля ЧАЭС получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр. До этого, с момента основания организации в 1989 году, ЧАЭС была аффилирована в московский региональный центр.

ВАО АЭС была создана после аварии на ЧАЭС. Главная ее миссия - максимальное повышение безопасности и надежности атомных станций по всему миру.

Существует несколько ее региональных центров - в Атланте, Токио, Париж и Москва. Главный офис находится в Лондоне.

Принцип принадлежности членов к региональным центрам в основном географический и по типу реактора. ЧАЭС географически принадлежала региону работы Московского центра как и атомные станции Литвы, Болгарии, Армении, Венгрии и Чехии и других стран.

После начала полномасштабного вторжения в ЧАЭС обратились в главный офис в Лондоне и потребовали окончательного разрыва связей с московским центром и перехода в Париж.

Напомним, что в начале войны россияне сделали из Чернобыля свою базу. Во время оккупации россияне забрали в плен с ЧАЭС 169 нацгвардейцев. Сотрудники атомной станции рассказали "Стране", как пережили время оккупации РФ.

В июне на ЧАЭС впервые с начала вторжения РФ заработали датчики. После этого в МАГАТЭ озвучили новые данные об уровне радиации.

До этого датчики не работали, что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки.