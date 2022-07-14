ФК "Шахтер" подписал двухлетний контракт с новым главным тренером - хорватом Игорем Йовичевичем из "Днепра-1".

Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко в Facebook.

"Игорь имеет опыт работы в Украине, делает ставку на молодежь и хорошо понимает Дарио (Срну - Ред.). Так что ждем атакующего футбола", - написала Наталья.

Напомним, что несколько дней назад "Шахтёр" и Роберто Де Дзерби завершили сотрудничество.

По данным Sky Sport Italia, инициатором был именно Де Дзерби, который досрочно расторг контракт с донецким клубом.

Вместе с Де Дзерби донецкий клуб покидает весь итальянский тренерский штаб в составе Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки и Паоло Бьянко.

Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64–26).

Под руководством итальянского тренера "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Этот трофей стал единственным в тренерской карьере итальянца.

В досрочно завершенном из-за войны чемпионате УПЛ сезона 2021/2022 донецкий клуб финишировал на первом месте.

Ранее "Шахтёр" объявил о закрытии клубного телеканала Shakhtar TV.