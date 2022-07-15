Звезда фильма "Терминатор-2: Судный день" Эдвард Ферлонг рассказал, что он четыре года не пьет и победил пристрастие к метамфетамину. Актер был ребенком-звездой в 1990-х годах, но позже у него развилась зависимость от наркотиков и алкоголя.

В интервью Daily Mail Ферлонг рассказал о своих пристрастиях.

Ферлонг подробно описал, как пристрастился к пагубным привычкам.

"Когда я был под кайфом, легко заводил приятельские отношения с другими людьми. Просто выпивка и вечеринки. Благодаря им я внезапно почувствовал, что хорошо общаюсь с людьми, вписываюсь в компании. Вот как это началось. В свои двадцать лет я устраивал вечеринки и хотел гулять каждую ночь, но так уставал, когда напивался, что хотел принять еще кокаина, чтобы проснуться и выпить еще", - сообщил Ферлонг.

Из-за пристрастия актера к метамфетамину его зубы начали гнить, и недавно он заменил их все, что, по его словам, придало ему больше уверенности в себе.

"Странно говорить о зубах, но их состояние расстраивало меня как напоминание о том, что я делал все эти годы", - сказал он.

Пройдя реабилитацию в специальном центре в 2018 году, Ферлонг сумел бросить наркотики и восстановить здоровье, поддерживать нормальные отношения со своей семьей и больше работать.

После главной роли Джона Коннора в "Терминаторе-2", где он снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером, Ферлонг появился в "Американском сердце" с Джеффом Бриджесом, "До и после" с Мерил Стрип и "Американской истории Икс" с Эдвардом Нортоном.

Осенью "Страна" сообщала, что в США от передозировки умер актер Майкл Уильямс, сыгравший роль Омара Литтла в сериале "Прослушка".

Также мы писали, что сын экс-супруга певицы Уитни Хьюстон 28-летний Бобби Браун-младший был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Он тоже умер от передозировки.