До окончания активных боевых действий на территории Украины "никакой переписи населения быть не может".

Об этом заявил Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире национального телемарафона.

"Мы действительно планировали на 2023 год проведение всеукраинской переписи населения… Если бы мы, без 24 февраля, планово выходили на перепись 2023 года, то это был бы большой шаг к тому, чтобы провести перепись уже по новым стандартам, со значительно меньшей нагрузкой на бюджет, и значительно более быстрыми результатами", - сказал он.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о том, что перепись населения в Украине будут проводить не реже, чем раз в 10 лет.

Также мы рассказывали ранее, как планировали провести в Украине перепись населения с помощью Apple.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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