В Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет. Такую периодичность устанавливает законопроект, который парламент принял сегодня, 19 июля. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №5108 нацелен осовременить сбор статистической информации и установить периодичность проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет. Дата и сроки проведения переписи будут определяться Кабинетом Министров Украины.

Получать данные для переписи предлагается современными методами, в частности путём заполнения респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, использования национальных электронных информационных ресурсов (систем).

За центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере статистики, закрепляются полномочия получать от госорганов с национальных электронных информационных ресурсов (систем) в рамках программы переписи населения данные, необходимые для этого, а также собирать, обрабатывать, хранить данные респондентов с соблюдением требований законодательства Украины о защите информации.

Как писала "Страна", перепись населения в Украине запланирована на 2023 год. Её проведут при поддержке Apple.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, помощь при проведении переписи населения в Украине. Таким образом, Украина станет второй страной (первой были США) в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с этой компанией.

Также мы сообщали, что ранее в Минцифры рассказали, каким образом в Украине пройдет перепись населения. В ведомстве пояснили, что сначала люди будут регистрироваться онлайн, а кто не сможет - перепишутся офлайн. Всего будет три этапа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.