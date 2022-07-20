В американском Нью-Йорке мужчина ограбил продавца солнцезащитных очков на Таймс-сквер. Однако по его следу шел конный офицер полиции - и вора быстро удалось арестовать.

Инцидент произошел в субботу вечером. Его запись с нагрудной камеры копа выложена на Ютуб.

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил, что предполагаемый бандит, идентифицированный как 34-летний Игнасио Льюис, взял с прилавка семь пар солнцезащитных очков без оплаты. После обвинений в краже он чего начал угрожать продавцу осколком стекла.

Но далеко убежать от конной полиции Льюис не смог.

"Все сотрудники полиции Нью-Йорка участвуют в снижении преступности, даже четвероногие", - прокомментировали историю в полиции Нью-Йорка.

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Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчину посадили на четыре года за кражу двух кастрюль и двух пар тапок персонала школьной столовой в Хусте. Мужчина нигде не работалВ Н и ранее был судим за подобные преступления, поэтому нынешний приговор судья присоединил к предыдущему.