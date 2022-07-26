В Москве 84-летняя пенсионерка перерезала трос промышленного альпиниста, когда он находился на уровне 12-го этажа.

Об этом сообщает канал Mash.

31-летний мужчина выполнял ремонт фасада. Пенсионерке не понравилось, что по ее окнам стучат веревки, и она перерезала их кухонным ножом.

Альпинист пролетел два этажа. Его спас страховочный механизм. После этого он написал заявление в полицию.

Ранее мы писали, как под Петербургом умерла пожилая женщина, которая в ноябре сама себе сделала операцию. 90-летняя пенсионерка с онкологией сама себе сделала операцию по удалению жидкости из брюшной полости, не дождавшись помощи от врачей. У нее был коронавирус и ей предлагали лечь в инфекционное отделение, но она отказалась.

Также мы писали, что на днях СБУ заявила о задержании пенсионерки из Киева, которая сливала россиянам информацию для ракетных ударов.

По данным следствия, с марта 60-летняя жительница Киева через мессенджеры получала задания от российских кураторов и передавала им фотографии и геолокации военной техники, блокпостов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов.