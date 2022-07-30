Донецкий футбольный клуб "Шахтер" может провести некоторые матчи УПЛ, которая должна стартовать 23-24 августа, в Варшаве.

Об этом сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов в комментарии польской службе Eurosport.

"Из того, что известно на данный момент, УПЛ должна стартовать. Собираемся начать сезон в Киеве, сыграем там один-два матча. Позже мы также планируем выступления во Львове. Некоторые матчи чемпионата могут быть также сыграны в Варшаве", - заявил Свиридов.

Впрочем, менее чем за месяц до предполагаемого старта чемпионата Украины по футболу остается неизвестным, как и где будут проходить матчи.

Напомним, сезон 2021-2022 чемпионата Украины по футболу окончен досрочно из-за войны. Турнирная таблица зафиксирована по состоянию на 24 февраля. В ней лидировал донецкий "Шахтер", который на два очка опережал киевское "Динамо". Соответствующее решение было принято на общем собрание участников УПЛ.

Мы писали, что следующий чемпионат Украины по футболу сезона 2022/2023 начнется уже в августе. Решение было согласовано лично с президентом Владимиром Зеленским. Еще решается вопрос, в каких регионах проводить турнир, а также продолжается обсуждение этой идеи с УЕФА и ФИФА.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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