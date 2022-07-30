В Минобороны объявили о запуске капелланской службы в украинской армии
В Министерстве обороны запускают капелланскую службу Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По словам Маляр, недавно на востоке Украины вместе с заместителем командующего Сухопутных войск Александром Голоднюком они встретились с капелланами, которые работают на передовой.
"Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфессиональностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает. У нас в ближайшее время запускается капелланская служба ВСУ - во исполнение норм нового закона. Поэтому, нам надо было обсудить немало организационных вопросов", - написала Маляр.
Замминистра обороны добавила, что основная общая задача капелланов - это удовлетворение духовных потребностей военных и поддержание их морального духа.
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