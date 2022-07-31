Депутаты Закарпатского облсовета приняли решение выделить деньги на возобновление расположенного у границы с Евросоюзом Ужгородского аэропорта. На это выделят 26 миллионов гривен.

Об этом написал глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко на своей странице в Facebook.

"Существенно подняли финансирование Ужгородского аэропорта. Уставный фонд увеличен на 26 млн грн... Бывший минус - взлетно-посадочная полоса, которая начинается за границей, - стала его плюсом. Надо использовать это", - написал он.

По данным местных СМИ, Чубирко заявил, что аэропорт удастся запустить "через месяц-два". Использовать его будут украинские компании, которые базируются в Европе.

Отметим, международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы. Поэтому для посадок по приборам на этом аэродроме используется воздушное пространство Словакии.

Мы сообщали, что в сентябре 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение о восстановлении работы ужгородского аэропорта.

После вступления в силу положений соглашения аэропорт "Ужгород" получил возможность обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. В 2021 году аэропорт принял первый авиарейс с использованием определенной части воздушного пространства Словакии.