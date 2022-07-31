Украина очень удачно выступила на Европейских студенческих играх в Лодзи. Сборная заняла второе место в общем медальном зачете и третье - по количеству золотых медалей.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Телеграм-канале в воскресенье, 31 июля.

По результатам соревнований украинская сборная завоевала 62 медали: 19 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых.

Шкарлетт добавил, что уверен в дальнейших успешных выступлениях украинских студентов (например, на Всемирной Универсиаде, которая состоится в китайском городе Чэнду).

Всего Украину представляли 230 студентов из 41 университета страны в 16 видах спорта.

Игры проходили с 17 по 30 июля в Лодзи. Это мероприятие проводится каждые два года в разных городах Европы. В Польше Игры прошли впервые. Почти 5 000 студентов-спортсменов из 46 европейских стран соревновались в 20 дисциплинах.

"Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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