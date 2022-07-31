Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, готовится в запуску собственного музыкального сервиса, который в перспективе составит конкуренцию Spotify, Apple Music и другим стриминговым платформам.

Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на соответствующие регистрационные документы.

В описании к заявке грядущего сервиса TikTok Music говорится, что с помощью нового приложения пользователи смогут "покупать, воспроизводить, делиться и загружать музыку". Также упоминаются прямые аудиоэфиры, подкасты и радио.

На портале пишут, что журналисты видят в TikTok Music серьезного конкурента вышеперечисленным сервисам, поскольку оригинальная платформа с короткими роликами является на сегодня самым популярным явлением в мире. Вместе с тем отмечается, что 75% пользователей TikTok открывают для себя новых исполнителей и музыку с помощью платформы.

Ранее мы писали, что в США призвали Apple и Google удалить видеосервис TikTok из своих магазинов.

Также "Страна" сообщала, что соцсеть VK (ВКонтакте) будет разрабатывать российский магазин мобильных приложений как альтернативу Аpp Store и Google Play.