Земля стала вращаться быстрее, что стало причиной самого короткого дня в её истории. День 29 июня оказался на 1,59 миллисекунды меньше положенных 24 часов.

Учёные зарегистрировали новый самый короткий день за всю историю наблюдений - с тех пор, как атомные часы начали отслеживать вращение Земли в 1960-х годах.

Мэтт Кинг, профессор Университета Тасмании сказал, что "это, безусловно, странно".

"Очевидно, что что-то изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х", - сказал ученый.

В последние годы планета вращается быстрее, хотя точная причина этого небольшого ускорения остается загадкой. С 2020 года планета побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз, отменив более ранний десятилетний период немного более длинных дней.

Земля - не идеальная сфера, и её вращение всегда немного сбивается из-за разных факторов, включая внутреннюю структуру, влияние приливов и отливов и климатические изменения. Исследователи предположили, что недавнее ускорение также может быть связано с колебаниями географических полюсов Земли.

Если на Земле продолжат регистрировать более короткие дни, то учёным придётся вычесть время из атомных часов, что станет первым примером отрицательной дополнительной секунды в истории. В прошлом для корректировки часов добавлялись високосные секунды, но пока никому не приходилось их урезать.

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