Компания Google объяснила причину удаления канала популярного российского блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова с YouTube.

"Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален", – говорится в заявлении компании.

В Google объяснили, что речь идет о контенте, "в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия".

Ранее "Страна" сообщала, что YouTube-канал российского блогера и переводчика был удален с расплывчатой формулировкой "за нарушение правил сообщества", которая никак не уточнялась.

Мы также писали, что в июне видеоплатформа YouTube по запросам Службы безопасности Украины заблокировала почти 500 связанных с Россией каналов с аудиторией свыше 15 миллионов подписчиков.