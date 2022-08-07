CNN выпустил материал о том, что страны Европы, граничащие с Украиной, теряют туристов из-за войны.

Так, по данным американского телеканала Польша на фоне украинских событий потеряла от 30 до 40% туристов. Отдельные туроператоры фиксируют падение заказов на Польшу этим летом до 60%.

Эксперты отрасли считают, что гостей с Запада отпугивают новости о "бомбах, падающих вблизи границы".

По той же причине заказы в Будапешт (Венгрия) упали на 45%, а в Ригу (Латвия) — на 39%, рассказывают туроператоры. Серьезное падение у Словакии - на 49%.

Больше всего сократилось количество туристов из США - на 67%.

Ранее мы писали, что в Турции надеются этим летом восполнить потерю туристов из Украины европейцами.

Отметим, что в целом мировой туризм потеряет 14 млрд долларов, если война РФ и Украины приобретет затяжной характер.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

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