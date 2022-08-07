Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ - Международной шахматной федерации, на котором он пребывает с 2018 года.

Основным его конкурентом был украинец Андрей Баришполец, но серьезного сражения между ними не получилось. В результате голосования Дворкович получил 157 голосов, Баришполец - всего 16.

Дворкович - известный российский чиновник, в прошлом - председатель совета директоров "РЖД", возглавлял "Россельхозбанк", был заместителем главы правительства РФ, руководил фондом "Сколково". Считается близким к экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

Ранее мы писали, что в России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором доступа к двум его страницам с информацией о войне в Украине.

Также "Страна" сообщала, как в Москве на шахматном турнире робот с искусственным интеллектом Chessrobot во время партии сломал семилетнему партнеру палец. Специально созданный робот играл одновременно три партии с будущими гроссмейстерами российской столицы.

На одном из этапов турнира 7-летний Кристофер, входящий в топ-30 сильнейших шахматистов Москвы возрастом до 9 лет, поторопился сделать ход, когда робот не закончил свой ход. В итоге палец мальчика оказался прижат механическими штифтами робота.