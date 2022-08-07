В воскресенье, 7 августа, президент Владимир Зеленский поздравил с Днем воздушных сил Украины и опубликовал зрелищный видеоролик о работе украинской авиации.

"Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!", - написал Зеленский.

Напомним, ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ намекнули о будущих поставках Киеву западных военных самолетов.

А в США впервые допустили передачу Украине истребителей.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.