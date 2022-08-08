Осуждённый за тяжкие преступления экс-комбат батальоном "Торнадо" Руслан Онищенко, которого недавно выпустили из тюрьмы под личную поруку бывшего нардепа Степана Хмары, стал волонтером.

На своей странице в соцсетях он опубликовал фото заламинированной корочки волонтерского фонда "Дієморазом".

Также он дал ссылку на номер банковской карты, на которую он собирает деньги для военных, с призывом активно донатить деньгами.

По поводу своего похода на фронт бывший комбат утверждает, что на войну его пока не пускают.

"Пока меня не пускают на фронт, говорят я сильно злой. Хотя мне кажется, что сейчас как раз время псов войны", - пишет он.

Хотя в армию Онищенко, вероятнее всего, не берут из-за судимостей по тяжким статьям и находящего на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева дела по организации бунта и попытки побега из-под стражи в Лукьяновском СИЗО, где он также выступает в роли обвиняемого. Как мы выяснили, именно в этом деле апелляционный суд решил, что экс-комбат может подождать приговора на свободе.

По уже вынесенным приговорам Онищенко уже фактически отсидел граничный срок, который ему пересчитали "день за два" по "закону Савченко".

Сам Онищенко после выхода из заключения, по нашим сведениям, очень быстро наладил связь с бывшими сослуживцами из батальона (которые также проходили по его делу), часто позирует на совместных фото и видео с другим осужденным экс-бойцом "Торнадо"-Максимом Глебовым (Ахиллес).

Онищенко вообще сейчас активничает в соцсетях, записывая ролики как он собирает средства для фронта и в свободное от сборов время устраивает автограф-сессии на базарах столицы с раздачей экземпляров своей книги "Синдром Торнадо", написанной по мотивам войны на Донбассе в заключении.

Напомним, приговор в отношении членов "Торнадо" Оболонский суд Киева вынес в 2017 году. По заявлению военной прокуратуры, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданским.

Экс-командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, еще 11 бойцов - сроки в 5-10 лет. Рассмотрение дела из 80 томов, в котором участвовали 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти 2 года.