Население планеты может никогда не достичь десяти или даже девяти миллиардов. Причем основные демографические проблемы будущего будут связаны не с перенаселением, а со старением населения и сокращением рабочей силы.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

"Рождаемость во всем мире падает так быстро, что мы потенциально можем достичь пика человеческой популяции менее чем за одно поколение", - пишет издание.

По разным прогнозам, пик населения в 9,7-10 миллиардов человек ожидается в конце 2050-х или в 2070 году. После этого численность населения планеты начнёт уменьшаться.

Ученые утверждают, что на прогнозы может влиять политика и ситуация с продовольствием.

Наиболее известны прогнозы ООН, согласно которым численность населения планеты будет стремительно расти. Однако ООН прогнозирует численность населения, используя исторические тенденции для каждой страны. Но в последние годы внимание привлекают альтернативные методики прогнозов с учетом современных факторов.

Так, по прогнозам ООН, население Африки к кону века вырастет с сегодняшних 1,3 миллиарда сегодня до 3,9 миллиардов. По другим сценариям, население Африки к концу столетия достигнет лишь 1,7 миллиарда человек.

Другой пример. По прогнозам ООН, коэффициент рождаемости в период с 2022 по 2030 год вырастет в 50 странах. Крупнейшей из них является Китай, где, как считает ООН, уровень рождаемости будет медленно расти большую часть оставшейся части этого столетия.

Напротив, по альтернативной версии, основанной на "ловушке низкой рождаемости", страны, в которых рождаемость падает ниже 1,5 ребенка на женщину, с большим трудом восстанавливаются, - возможно, потому, что семьи с одним ребенком становятся общепринятой и желаемой нормой. Насколько вероятно, что Китай увидит устойчивый подъем, если и в нем самом, и в соседней Японии наблюдается стабильная рождаемость на уровне 1,3 или 1,4 ребенка на поколение, а в Южной Корее - 0,8?

Два года глобальной пандемии, похоже, тоже не приведут к бэби-буму, отмечают ученые. Несмотря на все рассуждения о том, что в изоляции люди охотнее занимаются обзаведением потомством. На самом деле эффект от карантина был совсем противоположным: наблюдалось довольно значительное снижение рождаемости, потому что люди беспокоились о будущем. А когда ты тревожишься о будущем, становится не до детей.

Как писала "Страна", в июле в ООН сообщили о замедлении роста численности землян.

Хотя еще в 2019 году в ООН заявляли, что к 2050 году население Земли станет около 9,7 млрд человек, при этом 70% людей будут проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.