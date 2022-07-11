Численность людей на Земле к ноябрю 2022 года достигнет порядка восьми миллиардов человек, при этом темпы роста населения планеты замедляются.

Об этом сообщает департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

По данным ООН, в 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 упали ниже одного процента в год.

Таким образом, говорят в ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030, к 2050 достигнет 9,7 млрд, а к 2100 - 10,4 млрд.

Напомним, еще в 2019 году в ООН заявляли, что к 2050 году население Земли станет около 9,7 млрд человек, при этом сообщалось, что 70% населения мира будет проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Также сообщалось, что в ООН заявили об угрозе голода для 40 миллионов человек в мире уже в этом году.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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