В ООН сообщили о замедлении роста численности землян
Численность людей на Земле к ноябрю 2022 года достигнет порядка восьми миллиардов человек, при этом темпы роста населения планеты замедляются.
Об этом сообщает департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.
По данным ООН, в 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 упали ниже одного процента в год.
Таким образом, говорят в ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030, к 2050 достигнет 9,7 млрд, а к 2100 - 10,4 млрд.
Напомним, еще в 2019 году в ООН заявляли, что к 2050 году население Земли станет около 9,7 млрд человек, при этом сообщалось, что 70% населения мира будет проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Также сообщалось, что в ООН заявили об угрозе голода для 40 миллионов человек в мире уже в этом году.
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