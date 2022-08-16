Владимир Зеленский объяснил, что он сказал бы тем украинцам, которые недовольны тем, что власть не предупредила их о нападении России и они не смогли подготовиться к войне.

Такой вопрос задал президенту журналист Washington Post во время интервью с Зеленским.

Зеленский заявил, что в период с декабря по конец февраля украинцы выводили деньги из экономики, и эта возможность не ограничивалась.

"Извините за то, что я не рассказал им о заговоре россиян что-то со мной сделать и обо всем, что мне докладывали спецслужбы", - сказал он.

Он также заявил, что ему самому предлагали вывезти семью, но он этого не сделал.

"Наша земля — единственное, что у нас есть; мы останемся здесь вместе. А потом случилось то, что случилось", - добавил он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что знал о вторжении России в Украину еще в конце октября. По его словам, оно было неизбежно.

Также Арестович говорил, что если бы украинцев предупредили о вторжении РФ, это вызвало массовый поток беженцев. По его словам, 10-12 миллионов беженцев полностью парализовали бы дороги и армия не прошла бы по ним.