Новый iPhone 14 будет представлен компанией Apple 7 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новые iPhone откроют осенний сезон продуктов на предстоящей презентации. Также будут представлены несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и три модели Apple Watch", - пишет агентство.

Известно, что линейка iPhone 14 Pro получит обновление камеры и более быстрый чип.

По данным Bloomberg, несколько 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпущено на заводе Foxconn в Индии: Apple впервые серьезно "диверсифицирует свое производство".

Также сообщается, что массовые продажи iPhone 14 начнутся с 16 сентября.

Напомним, 7 августа в СМИ появилась информация о том, что визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань может задержать выход iPhone 14. Речь шла о возможном ужесточении торговых нормативов между Китаем и Тайванем.

Ранее мы писали, что 7 июня компания Apple представила новые MacBook - Air и Pro - на мощном процессоре М2. Кроме того, разработчики показали macOS Ventura с обновленными почтой и системами встроенного поиска и управления паролями, iOS 16 с распознанием текста из видео, новым экраном блокировки и обновленным iMessage, iPadOS 9 с режимом совместной работы над документами и игровыми фишками и watchOS 9 с фазами сна, обновленными тренировками и циферблатами.

Также "Страна" сообщала, что Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру. По предварительным данным, абсолютно все модели и модификации новых смартфонов подорожают на 100 долларов, а некоторые модификации могут стать ещё дороже.

Рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.