Патрульная полиция Киева опубликовала видео дорожного происшествия на Позняках, когда пользователь электросамоката не справился с управлением и упал на проезжую часть.

Инцидент произошел 17 августа на улице Анны Ахматовой.

На видео видно, как мужчина на электросамокате, объезжая припаркованную машину на полной скорости падает н проезжую часть

Сообщается, что медики оказали потерпевшему помощь.

В полиции призвали владельцев электротранспорта быть максимально внимательными и заботиться о своей безопасности: пользоваться шлемами, наколенниками, надевать светоотражающую одежду.

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