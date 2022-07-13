В Киеве мужчина во время прогулки с сыном отвлекся на несколько минут - и за это время ребенок исчез. Патрульные полицейские нашли мальчика и вернули родителям.

Об этом сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Киева.

Вчера около 13 часов инспекторы получили вызов о пропавшем мальчике в парке "Партизанская слава". Четырехлетний сын заявительницы катался на самокате под присмотром отца. В какой-то момент мужчина отвернулся и не заметил, как ребенок исчез.

Блюстители порядка принялись обследовать парк и прилегающие территории и обнаружили мальчика на территории находившегося неподалеку медицинского учреждения.

О произошедшем полицейские сообщили сотрудникам ювенальной превенции. С родителями провели профилактическую беседу для недопущения подобных ситуаций в будущем.

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