Патрульные Киева предотвратили попытку самоубийства пожилой жительницы столицы.

Об этом сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Киева.

На днях в полицию обратился мужчина, который сказал, что видит, как в окне 8-го этажа стоит женщина. Вероятно, она намерена совершить самоубийство.

Событие происходило в одной из многоэтажек на улице Симиренко. Через несколько минут на место прибыл экипаж патрульных. Сначала инспекторы пытались уговорить гражданку с улицы, но безуспешно – она была настроена решительно. Тогда полицейский Александр Марченко попросил своих коллег продолжать разговор с ней, а сам поднялся на восьмой этаж и заговорил с женщиной, постепенно приближаясь к ней.

Гражданка была в отчаянии. Рассказывала о болезни мужа и о том, что не видит смысла жить дальше, потому что не может ему помочь. К счастью, Александр смог подобрать нужные слова, чтобы уговорить ее не делать последнего шага. 61-летняя женщина согласилась добровольно спуститься с подоконника к полицейскому.

В дальнейшем на место вызвали скорую, врачи которой госпитализировали гражданку в специальное медицинское учреждение.

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