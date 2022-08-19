Министерство обороны Украины опубликовало в Твиттере фото спутника, оплаченного фондом артиста и волонтера Сергея Притулы, а также сделанный им кадр.

Судя по всему, на снимке Керченский мост.

Спутник, вызвавший шумиху

Напомним, Притула вчера объявил, что 600 миллионов гривен, собранных украинцами на беспилотники "Байрактар" для ВСУ (три единицы которых в итоге турки предоставили бесплатно), были потрачены на покупку спутника. Это даёт доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса IcEye. В сети тут же возникли споры о том, что именно было куплено: сам спутник либо подписка на базу снимков. Или и то, и другое одновременно.

Притула после шумихи вокруг покупки спутника решил рассказать подробности сделки. Он заявил, что спутник останется в собственности Украины после окончания оплаченного срока доступа к базе данных.