В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как избежать инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook и приводит соответствующую инфографику.

"Времена больших изменений и стрессов всегда обостряют человеческие чувства и инстинкты. Во время войны в первые месяцы многие украинцы жаловались на снижение либидо из-за страха и неблагоприятных условий жизни, но время идет, и люди возвращаются к жизнеутверждающим практикам", - говорится в сообщении.

Однако медики напоминают, что не следует забывать о безопасности, особенно сейчас, когда доступ к обследованию и адекватному лечению может быть ограничен.

"Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут сильно усложнить вашу жизнь, ведь они вызывают значительный дискомфорт: раздражение, разнообразные выделения из половых органов, повышение температуры – в краткосрочном периоде. Без правильной терапии эти заболевания могут привести к нарушению репродуктивной функции, проблемам с другими системами организма и даже быть смертельными (например, СПИД, вирусные гепатиты B и С)", - пишут в ЦОЗ.

К счастью, говорят медики, предотвратить болезни, передающиеся половым путем, в наше время легко. Барьерный метод контрацепции работает очень хорошо: при правильном применении качественные презервативы дают до 98% защиты.

При использовании презервативов важно:

хранить их в специальной упаковке, лучше всего в металлической коробочке, а не в кармане вблизи тела, где они нагреваются, и в сумке, где они соприкасаются с другими вещами;

контролировать срок годности и целостность упаковки;

использовать только в комбинации с природной смазкой или искусственной на водной основе, ведь жир (масла, кремы) и силикон в составе лубрикантов разрушает латекс;

менять презерватив, если начали надевать не той стороной, а также менять его между половыми актами, сексуальными практиками;

правильно подбирать размер.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украине регистрируют четыре сотни тысяч заболеваний, передающихся половым путем. В Минздраве рекомендуют регулярно проходить комплексную диагностику, в частности, на гонореи и хламидиоз.

Также "Страна" сообщала, что представители Минздрава напомнили украинцам, каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.