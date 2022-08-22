"Приватбанк" не имеет права требовать актуализации данных и блокировать счета людей, которые зарегистрированы на территории "ЛДНР".

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Верещук заявила, что сотрудники банка требуют от клиентов обязательно посетить отделение и предоставить копию справки ВПЛ, иначе банк заблокирует счета.

"Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", - заявила Ирина Верещук.

Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в этой ситуации.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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