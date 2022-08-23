Во вторник, 23 августа, в День Государственного Флага, в разгар войны прошел новый чемпионат Украины по футболу. Он начался с матча в Киеве на "Олимпийском" между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом". Это первый матч высшего украинского дивизиона за 254 дня. Он проходил без зрителей.

Во время открытия нового сезона на стадионе показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказал про украинский флаг.

Первый удар в матче нанес военный. К слову, на самом матче подняли не просто флаг Украины, а полотно с историей. Именно с этим флагом этнический украинец из Канады Даниил Мигаль станцевал гопак во время матча между СССР и ГДР на Олимпиаде-1976 в Канаде. Во время своего перформанса Мигаль был одет в вышиванку и выкрикивал "Свободу Украине!". Сегодня этот флаг подняли капитаны команд Тарас Степаненко и Артем Габелок.

Закончился матч со счетом 0:0 - вничью.

Ранее мы писали, что суперкубок Украины впервые не будет разыгран.

Также в отдельном материале подробно рассказывали, как будут проходить чемпионат Украины по футболу во время войны.