Разворот – один из самых опасных маневров. В Киеве произошла тяжелая авария как раз в момент выполнения этого маневра.

Видео инцидента опубликовала в Ютуб патрульная полиция столицы.

Авария произошла в эти выходные на перекрестке Русановской набережной и улицы Энтузиастов. Дорогу не поделили водители мотоцикла Jawa и автомобиля Renault. Когда машина неторопливо разворачивалась на перекрестке, в нее на большой скорости влетел мотоциклист.

В результате ДТП 40-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция напомнила водителям, что перед разворотом следует заранее занять соответствующую полосу на проезжей части, включить указатель поворота, дать дорогу встречным транспортным средствам, а в случае, когда разворот разрешено выполнять не из крайнего левого положения, предпочтение в движении отдается и попутным транспортным средствам.

Ранее "Страна" публиковала видео смертельного ДТП на Новоирпенской трассе.

Также мы приводили снимки и видео масштабного ДТП на киевских Позняках.