В ночь на среду, 24 августа, от российских ударов пострадали Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Враг бил ракетами, "Градами" и "Ураганами".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. После взрыва начался пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Также Резниченко рассказал, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце из-за обстрелов пострадала семья. Муж и жена получили медпомощь и лечатся дома. За ночь с городе разрушены два дома, более 10 повреждены.

По Никополю россияне выпустили 20 снарядов. Есть разрушенное жилье. Люди не пострадали.

В Червоногригоровской громаде один дом уничтожен, несколько пострадали. Среди людей пострадавших нет.

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошовое перебита линия электропередач, добавил он.

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