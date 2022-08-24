Ночь на Днепропетровщине была неспокойной. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на среду, 24 августа, от российских ударов пострадали Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Враг бил ракетами, "Градами" и "Ураганами".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. После взрыва начался пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Также Резниченко рассказал, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце из-за обстрелов пострадала семья. Муж и жена получили медпомощь и лечатся дома. За ночь с городе разрушены два дома, более 10 повреждены.

По Никополю россияне выпустили 20 снарядов. Есть разрушенное жилье. Люди не пострадали.

В Червоногригоровской громаде один дом уничтожен, несколько пострадали. Среди людей пострадавших нет.

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошовое перебита линия электропередач, добавил он.

Обстрел Днепропетровской области 24 августа

Обстрел Днепропетровской области 24 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 24 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 24 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 24 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 24 августа. Фото последствий

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