В Украине с обочин дорог могут убрать рекламные щиты. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внес Кабмин.

В пояснительной записке к документу говорится, что "наружная реклама, независимо от желания водителя, отвлекает на несколько секунд его внимание от дорожной обстановки и технических средств организации дорожного движения, что может стать причиной ДТП".

Ранее мы также писали, что в Украине теперь запрещено упоминать в рекламе услуг по трудоустройству такие условия, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения. Порядок уплаты штрафов нарушителями (в размере десятикратной заработной платы - то есть, 65 тысяч гривен) утвердил Кабмин.

Также "Страна" сообщала, как украинские интернет-маркетологи "пробились" к российской аудитории через порносайты. Именно так получилось донести до россиян украинскую точку зрения на войну. Идею продвигать информацию через порноресурсы выдвинула владелица столичного рекламного агентства Настя Байдаченко. По ее словам, обычные способы продвижения проукраинских роликов - через Google или Facebook - для РФ и Беларуси не срабатывали, поскольку в России ввели закон о фейках и представительства этих платформ в России не хотели нести ответственность.