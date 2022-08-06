В Украине теперь запрещено упоминать в рекламе услуг по трудоустройству такие условия, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.

Порядок уплаты штрафов нарушителями (в размере десятикратной заработной платы - то есть, 65 тысяч гривен) утвердил Кабмин.

Средства взимаются с рекламодателя по следующему алгоритму:

Государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;

санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа от Гоструда.

Нарушитель также имеет право обратиться в Гоструд или суд об обжаловании решения о штрафе.

Ранее мы писали о том, как украинские интернет-маркетологи "пробились" к российской аудитории через порносайты. Именно так получилось донести до россиян украинскую точку зрения на войну. Идею продвигать информацию через порноресурсы выдвинула владелица столичного рекламного агентства Настя Байдаченко. По ее словам, обычные способы продвижения проукраинских роликов - через Google или Facebook - для РФ и Беларуси не срабатывали, поскольку в России ввели закон о фейках и представительства этих платформ в России не хотели нести ответственность.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.