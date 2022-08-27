Канадский актер Киану Ривз неожиданно пришел на свадьбу своих поклонников в Великобритании. Жених пригласил актера во время случайной встречи в баре отеля и, ко всеобщему изумлению, спустя час Ривз появился на торжестве.

Об этом пишет журнал Newsweek.

Как рассказала невеста Никки Роднайт, ее жених Джеймс встретил Киану в баре отеля в Нортгемптоншире, где и проходила свадьба. Без пяти минут молодожен пообщался с актером и между делом пригласил его на торжество.

Он был уверен, что Ривз вряд ли придет на мероприятие, но просто был рад тому, что удалось поболтать с кумиром. Однако спустя час сотрудник отеля сообщил Роднайтам, что на выходе их ждет особый гость.

"Это было захватывающе. Я пошла поздороваться и представиться, предложила ему выпить. Он отказался, сказав, что у него был долгий перелет и он не задержится надолго. Но он был таким добрым и дружелюбным, поздравил нас с нашей свадьбой", - рассказала невеста.

Во время общей фотосессии мама невесты предложила всем кричать "Скорость" (speed) вместо "сыр" (cheese).

"Мы сильно посмеялись над этим. "Скорость" — это один из его старых фильмов. Да, мы все большие его поклонники. Мне очень понравилась "Матрица", а еще я безумно люблю картины про Джона Уика. В общем, это было очень круто", - рассказала Никки.

Ранее каскадер Киану Ривза рассказал, что все позитивные слухи о голливудской звезде являются "правдой на 110%". По его словам, Ривз иногда сам выполняет опасные трюки, однако вовремя уступает работу профессионалам в этом сложном деле.

Как писала "Страна", Ривз попал в украинский учебник по истории: в пособии внимательные читатели увидели знаменитый мем с актером.