В ночь с 29 на 30 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Серьезных разрушений на объектах инфраструктуры не зафиксировано.

Последствия удара уточняются.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. Назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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