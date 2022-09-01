В Ощадбанке масштабный сбой работы.

Временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг, сообщают клиенты банка на его странице в Facebook.

В комментариях жалобы на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты.

В службе поддержки банка говорят, что неисправности будут устранены в ближайшее время.

Напомним, что накануне Кабмин отменил государственные гарантии по депозитам Ощадбанка, которые действовали с момента его основания в декабре 1991 года. На 100% гарантию по депозитам вкладчики Ощадбанка смогут рассчитывать лишь во время войны и еще 3 месяца после ее завершения.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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