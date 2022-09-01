Клиенты Ощадбанка жалуются на масштабный сбой. Не работают терминалы, карты и онлайн-банкинг
В Ощадбанке масштабный сбой работы.
Временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг, сообщают клиенты банка на его странице в Facebook.
В комментариях жалобы на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты.
В службе поддержки банка говорят, что неисправности будут устранены в ближайшее время.
Напомним, что накануне Кабмин отменил государственные гарантии по депозитам Ощадбанка, которые действовали с момента его основания в декабре 1991 года. На 100% гарантию по депозитам вкладчики Ощадбанка смогут рассчитывать лишь во время войны и еще 3 месяца после ее завершения.
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