Проверки университетов продолжаются. Фото: pxhere.com

В Министерстве образования и науки проверили более 24,7 тысяч учебных заведений (94% от общего количества) на наличие укрытий. По результатам, 70% учреждений профессионального высшего и высшего образования готовы проводить обучение офлайн.

Об этом сообщил глава Миноборазования Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале в пятницу, 2 сентября.

По его данным, укрытия, отвечающие всем требованиям, имеют:

  • 70% учреждений профессионального высшего и высшего образования;
  • 88% профтехов;
  • 64% школ;
  • 44% заведений дошкольного образования.

Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в очном формате имеют такие регионы:

  • Киев;
  • Львовская область;
  • Закарпатская область;
  • Черновицкая область;
  • Кировоградская область.

Шкарлет добавил, то проверки продолжаются. Поэтому количество готовых к очной учебе заведений может вырасти.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн.

Также мы писали, что в Киеве 95% школ смогут принять детей на обучение в очном формате.  И только 22 школы из всех 421 смогут обучать детей исключительно онлайн, потому что рядом не оказалось бомбоубежищ.

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