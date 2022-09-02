В Министерстве образования и науки проверили более 24,7 тысяч учебных заведений (94% от общего количества) на наличие укрытий. По результатам, 70% учреждений профессионального высшего и высшего образования готовы проводить обучение офлайн.

Об этом сообщил глава Миноборазования Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале в пятницу, 2 сентября.

По его данным, укрытия, отвечающие всем требованиям, имеют:

70% учреждений профессионального высшего и высшего образования;

88% профтехов;

64% школ;

44% заведений дошкольного образования.

Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в очном формате имеют такие регионы:

Киев;

Львовская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область;

Кировоградская область.

Шкарлет добавил, то проверки продолжаются. Поэтому количество готовых к очной учебе заведений может вырасти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн.

Также мы писали, что в Киеве 95% школ смогут принять детей на обучение в очном формате. И только 22 школы из всех 421 смогут обучать детей исключительно онлайн, потому что рядом не оказалось бомбоубежищ.