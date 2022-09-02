В Минобразования рассказали, сколько университетов и школ готовы к очному формату
В Министерстве образования и науки проверили более 24,7 тысяч учебных заведений (94% от общего количества) на наличие укрытий. По результатам, 70% учреждений профессионального высшего и высшего образования готовы проводить обучение офлайн.
Об этом сообщил глава Миноборазования Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале в пятницу, 2 сентября.
По его данным, укрытия, отвечающие всем требованиям, имеют:
- 70% учреждений профессионального высшего и высшего образования;
- 88% профтехов;
- 64% школ;
- 44% заведений дошкольного образования.
Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в очном формате имеют такие регионы:
- Киев;
- Львовская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область;
- Кировоградская область.
Шкарлет добавил, то проверки продолжаются. Поэтому количество готовых к очной учебе заведений может вырасти.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн.
Также мы писали, что в Киеве 95% школ смогут принять детей на обучение в очном формате. И только 22 школы из всех 421 смогут обучать детей исключительно онлайн, потому что рядом не оказалось бомбоубежищ.