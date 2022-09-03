Покупатель или потенциальный покупатель СМИ в Украине будет подвергаться проверке деловой репутации. Такие полномочия получило Министерство юстиции, согласно решению Кабмина от 2 августа.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на своем официальном сайте.

Это решение появилось как логическое развитие закона "о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Министр юстиции Денис Малюська объяснил суть процедуры.

"То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации. В дальнейшем результаты такой проверки будут присылаться Совету национальной безопасности и обороны Украины и будут сообщаться соответствующему покупателю СМИ", - заявил министр.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что сказано в законе об олигархах и какими будут его последствия.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября 2021 года.