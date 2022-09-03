"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что уволит руководителя Кировского района Донецка после публикации в Сети видео дискуссии с жителями по поводу воды и скважины.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Крайне возмущён такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны, замглава района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены. Главе района Юрию Будрину вынести строгий выговор. С жителями немедленно проведёт встречу глава администрации города и ответит на все вопросы", - написал он.

Ранее в сети появилось видео жаркой дискуссии Юрия Будрина с населением, в конце которой он говорит собеседникам: "Вы мне на х@р не вс@ались!"

Предметом дискуссии стал вопрос с отсутствием воды. Местные жительницы просили у "власти" помощи в бурении общей скважины, причем - за собственные деньги населения, "глава" района просил их удовлетвориться бочкой с водой, которую привезут в понедельник. Помочь со скважиной он категорически не хотел. При этом, судя по разговору, у самого Будрина скважина есть.

Тем временем война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

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