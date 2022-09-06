Украина вернула тела еще 25 погибших военнослужащих в результате очередного обмена с РФ.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Обмен проводился при сотрудничестве омбудсмена во вопросам пропавших без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Напомним, что накануне Украина вернула домой еще 14 военнослужащих. Среди них офицер и военный медик.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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