Украина и Россия обменялась пленными. Домой вернулись 14 военнослужащих ВСУ, среди которых 10 бойцов 58 отдельной механизированной бригады и 4 бойца 30 ОМБР. Все они попали в плен весной.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных - офицер и военный медик.

На кого обменяли этих военнослужащих в Координационном штабе не сообщили.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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